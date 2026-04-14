Madres de familia denuncian falta de climatización en plantel educativo

Madres de familia denunciaron de manera anónima la falta de sistema de climatización en un plantel educativo ubicado al oriente de Monclova, el cual opera en doble turno: como primaria Garibay durante la mañana y como secundaria Carlos Espinoza en el turno vespertino.

De acuerdo con los señalamientos, la problemática persiste debido a que el proveedor encargado de la instalación no ha concluido los trabajos, pese a que estos ya debían estar terminados, lo que ha generado inconformidad entre los padres de familia.

La preocupación aumenta ante el incremento de las temperaturas en la región, ya que consideran urgente que se resuelva la situación antes de la llegada del calor más intenso, para evitar afectaciones en la salud de los estudiantes.

En ambos turnos, la población afectada supera las mil 150 personas, entre alumnos y personal educativo, quienes diariamente enfrentan las altas temperaturas sin contar con condiciones adecuadas en las aulas.

Padres de familia hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se agilicen los trabajos y se garantice un ambiente digno y seguro para la comunidad escolar.