Pronnif investiga a maestra por maltrato a alumno en secundaria

La PRONNIF investiga si hay un antecedente sobre el comportamiento de la maestra de la Secundaria #2 de maltrato hacia alumnos, esto en relación con el alumno que presuntamente grabó el incidente.

Martha Herrera, subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), tomó conocimiento de un caso de presunta violencia psicológica y patrimonial ejercida por una docente contra un alumno de nivel secundaria, informó la subprocuradora Martha Herrera, quien señaló que la maestra ya fue retirada de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la funcionaria, la dependencia se encuentra a la espera de que la institución educativa entregue el protocolo de atención aplicado, a fin de contar con los datos del estudiante y poder iniciar la intervención adecuada.

"Estamos en espera de que la secundaria nos haga llegar el protocolo de atención, para tener los datos del alumno y realizar la intervención conducente, así como investigar si hay más alumnos afectados", indicó.

Herrera explicó que el objetivo principal es garantizar la restitución de derechos del menor y, en caso de detectarse afectaciones psicológicas, brindar atención especializada y canalización a terapias. Asimismo, se evaluarán las decisiones tomadas por la institución educativa, mientras que la Secretaría de Educación determinará el futuro laboral de la docente involucrada, quien humilló al alumno frente a sus compañeros.

La subprocuradora destacó que, de manera paralela, se trabaja en el fortalecimiento de políticas públicas dentro de los planteles escolares, enfocadas en promover entornos seguros y respetuosos para los estudiantes.

"Hay otras formas de corregir que implican un trato digno y respetuoso hacia los alumnos", subrayó.

"Algo debió haber pasado previamente para que sintiera la necesidad de grabar. La escuela emitirá sus lineamientos al respecto, siempre priorizando la integridad de todos los alumnos y realizando intervenciones con quienes se hayan sentido vulnerados", concluyó.