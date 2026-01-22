Maestros de exigen justicia en caso de presunto abuso

Por segunda ocasión, maestros de la región Centro se manifestaron este jueves al exterior de la PRONNIF para exigir que el proceso legal en contra del docente de educación física acusado de presunto abuso sexual en perjuicio de una menor, se lleve con apego a derecho y respeto a la presunción de inocencia.

La movilización se dio luego de que la tarde de ayer un grupo de docentes y familiares acudiera a las instalaciones de la dependencia, en medio de un clima que, señalaron, se ha tornado tenso para el gremio educativo.

Los manifestantes aseguraron que varios maestros no acudieron por temor a represalias y amenazas, presuntamente provenientes de la familia denunciante. "Esto es a nombre de todos los maestros que estamos aquí y de muchos que se quedaron en su casa por miedo, por las amenazas que han recibido, sí hay maestros amenazados, por eso no están aquí, por lo que vamos a hacer esta declaración en voz de todos los compañeros presentes".

Durante su posicionamiento, los docentes subrayaron que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, principio fundamental de la presunción de inocencia, en el que la carga de probar la culpabilidad recae en la parte acusadora y no en el señalado, y que dicho trato debe prevalecer en todas las etapas del proceso.

Señalaron que aún no existe una determinación oficial por parte de la autoridad que acredite la comisión de algún delito por parte del docente involucrado.

Es por eso que advirtieron que la exposición pública tanto del menor como del maestro, sin que exista una resolución legal, vulnera sus derechos y puede generar una revictimización, afectar el desarrollo integral del alumno y causar daños irreparables a la honra, reputación e integridad del trabajador de la educación.

Por ello, solicitaron de manera respetuosa que las autoridades realicen una investigación seria, objetiva y exhaustiva, en la que se consideren todos los entornos en los que el menor se desenvuelve, incluyendo el ámbito familiar y social, a fin de esclarecer los hechos con verdad y justicia.

Finalmente, los docentes reiteraron su compromiso con la protección integral de las niñas y los niños, y con el respeto a los derechos humanos del personal educativo, confiando en que será el proceso legal el que determine, de manera objetiva, los hechos y responsabilidades correspondientes.