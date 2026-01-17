Recuperan restos de mineros en Pasta de Conchos: Claudia Sheinbaum lo confirma

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La noche del pasado viernes fueron recuperados los restos mortales de dos mineros que permanecían atrapados en la mina de Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Los cuerpos fueron localizados días antes en la zona conocida como la Lumbrera Uno, como parte de las labores de rescate emprendidas por el Gobierno Federal a través del Mando Unificado encabezado por diversas dependencias.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) encabezaron los protocolos forenses correspondientes para la extracción de los restos óseos.

Posteriormente, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la ciudad de Monclova, a fin de enviarlos luego a la ciudad de México, donde se realizarán los primeros análisis mediante pruebas genéticas que permitan confirmar la identidad de los trabajadores.

Este hallazgo representa un avance significativo en el proceso de recuperación de los 63 mineros que quedaron atrapados tras la explosión ocurrida en la mina en 2006.

Con estos dos nuevos hallazgos, suman ya 25 víctimas directas localizadas gracias a los trabajos de rescate que se han intensificado en los últimos meses.

Las labores de recuperación han sido posibles gracias al esfuerzo conjunto de diversas dependencias federales, estatales y locales, bajo la coordinación del Gobierno de México.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reiterado su compromiso con las familias de las víctimas, asegurando que se continuará con las acciones necesarias hasta lograr justicia y reparación.

Familiares de los mineros han expresado sentimientos encontrados ante la noticia: por un lado, alivio por el avance en la recuperación de sus seres queridos, y por otro, el dolor renovado de revivir una tragedia que marcó a toda una comunidad.

Las autoridades han reiterado que se mantendrán los esfuerzos hasta localizar a todos los trabajadores desaparecidos; faltan 38 mineros por ubicar y recuperar.