Investigan denuncias por maltrato en anexo

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por presuntos malos tratos en el centro de rehabilitación "Recuperando Familias", en Monclova, luego de que seis personas denunciaron haber sido víctimas de agresiones al interior del inmueble, el cual fue clausurado por diversas autoridades.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que la intervención derivó de un reporte emitido por la Secretaría de Salud, cuyos inspectores detectaron quejas relacionadas con presuntos maltratos durante una visita de verificación. "Desde que se suscitaron diversos hechos en anexos de la región, fortalecimos la coordinación con la Secretaría de Salud para realizar visitas recurrentes y verificar las condiciones en que se encuentran las personas internadas", explicó.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Investigación acudieron al lugar, donde recabaron testimonios de seis personas, de entre 18 y 49 años de edad, quienes manifestaron haber sufrido maltratos. Las víctimas fueron trasladadas para presentar las denuncias correspondientes y someterse a las diligencias legales. De acuerdo con el delegado, las lesiones documentadas son consideradas leves o levísimas y, según los denunciantes, fueron ocasionadas por los malos tratos recibidos.

Entre las conductas denunciadas, las personas señalaron que eran amarradas mientras permanecían internadas en el centro de rehabilitación. Lazo Chapa precisó que hasta el momento no hay personas detenidas ni señalamientos concluyentes contra los propietarios o responsables del establecimiento, ya que la investigación continúa en etapa de integración. "Estamos realizando las diligencias correspondientes y hasta que no concluya la investigación no podemos determinar alguna participación", indicó.

El funcionario informó que al momento de la intervención había 30 personas internadas en el anexo. La Fiscalía otorgó un plazo de 24 horas para que los responsables del lugar entregaran a los internos a sus familiares.

Respecto a versiones sobre una persona lesionada al intentar escapar del inmueble, el delegado señaló que esa situación no forma parte de las denuncias recibidas por la Fiscalía y que, hasta ahora, únicamente se tiene conocimiento de lesiones leves entre los denunciantes. Lazo Chapa recordó que la investigación continuará con periciales, entrevistas y demás actos ministeriales para determinar si la carpeta será judicializada o concluida mediante algún mecanismo previsto por la ley.

Asimismo, informó que la Fiscalía trabaja con la Secretaría de Salud para establecer un padrón de centros de rehabilitación y reforzar la supervisión, con el propósito de evitar que estos establecimientos sean utilizados como refugio por personas con pendientes ante la justicia. El delegado agregó que, durante la actual administración, la Fiscalía ha intervenido en cuatro o cinco centros de rehabilitación por distintas denuncias y que mantiene coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Salud para clausurar aquellos que incumplan la normatividad.