Prevención de accidentes viales: Campaña 'Conduce Seguro'

El Municipio mantendrá la vía de la concientización a motociclistas, sin aplicar sanciones, con la finalidad de sensibilizar a los conductores antes de recurrir a medidas más estrictas.

La finalidad es seguir previniendo accidentes viales y promover una cultura de respeto en la conducción a través de la campaña "Conduce Seguro", enfocada en la concientización de motociclistas y automovilistas.

En esta estrategia se involucra Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Proximidad Social, así como a integrantes de clubes de motociclistas especializados en la conducción de unidades de dos ruedas.

Teodoro Flores, director de Transporte, explicó que se tiene conocimiento de la problemática que representan principalmente los jóvenes que circulan a exceso de velocidad y sin respetar señalamientos viales en el bulevar Harold R. Pape.

Sin embargo, por ahora, el municipio mantendrá la vía de la concientización, sin aplicar sanciones, con la finalidad de sensibilizar.

La campaña tiene como objetivo generar conciencia sobre el cuidado que implica conducir una motocicleta, vehículo que se ha convertido en un medio de movilidad esencial para estudiantes y trabajadores.

Además de difundir información sobre la normatividad vial, el programa tiene como propósito dotar a los motociclistas de herramientas, conocimientos y habilidades que les permitan realizar un manejo seguro y defensivo.

Entre los temas destacan la correcta anticipación de riesgos, la reacción adecuada en situaciones de peligro y la toma de decisiones responsables para proteger su vida y la de terceros.