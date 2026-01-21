Ex trabajadores de AHMSA se manifestarán en Ciudad de México por finiquitos

Un grupo de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) anunció que en los próximos días partirá hacia la Ciudad de México, donde se manifestará frente a Palacio Nacional para exigir una audiencia con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los ex obreros buscan solicitar la intervención directa del Gobierno Federal para que el pago de sus finiquitos se realice conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, al considerar que los montos que se han planteado hasta ahora no respetan sus derechos laborales adquiridos tras años de servicio en la empresa siderúrgica.

Señalaron que la movilización es una medida desesperada ante la falta de respuestas claras y soluciones concretas por parte de las autoridades y del proceso legal que enfrenta la empresa, por lo que esperan que la presidenta escuche su situación y atienda una problemática que afecta a miles de familias de la Región Centro de Coahuila.

Los ex trabajadores reiteraron que su manifestación será pacífica y que su único objetivo es lograr justicia laboral y certeza sobre el pago de sus prestaciones, las cuales consideran fundamentales para su subsistencia tras el cierre de la fuente de empleo.