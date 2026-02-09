Manolo Jiménez respalda a Carlos Villarreal en entrega de obras en Monclova

Respaldó el gobernador Manolo Jiménez Salinas a Carlos Villarreal Pérez, a quien calificó como "un alcalde hiper chingón", durante su mensaje en el evento de entrega de obras de pavimentación y recarpeteo en la colonia Campanario.

El gobernador de Coahuila expresó su respaldo al alcalde de Monclova, destacando su trabajo y cercanía con la ciudadanía.

Hizo referencia a la reciente detención del alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, por presuntos nexos con la delincuencia organizada y otras irregularidades contra ciudadanos, lo que utilizó como contraste con la administración municipal en Monclova. "Si escucharon la noticia del narco alcalde de Jalisco, de Tequila, imagínense cómo puede ser eso posible", señaló el gobernador, para después voltear hacia el alcalde de Monclova y añadir: "y lo volteamos a ver Monclova y tenemos un alcalde hiper chingón; fíjense nomás las comparaciones, lo que está pasando en ciertos lados con narco alcaldes y aquí un alcalde que es bueno".

Jiménez Salinas destacó que Villarreal Pérez es un alcalde que trabaja de cerca con la gente, impulsa obras, programas y acciones, además de mantenerse involucrado en el tema de seguridad pública. "Trabaja, es cercano a la gente, está desarrollando obras, programas, acciones; está metido en el tema de seguridad. Es gente de Monclova, conocido de hace muchos años, tiene su familia, su hijo; aquí vive toda su gente", expresó.

El gobernador subrayó la importancia de contar con autoridades confiables al frente de los municipios y estados, al señalar que el liderazgo de quienes gobiernan impacta directamente en la calidad de vida de la población. "Entonces es importante lo que tenemos en Coahuila, la gran mayoría; por eso es muy importante quién gobierna un municipio o un estado. Imagínense un narco alcalde; este alcalde les cobraba piso a los comerciantes de su municipio", enfatizó.