Manolo Jiménez entrega apoyos del programa Veamos la Discapacidad en Coahuila

Monclova, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, hizo entrega de apoyos del programa "Veamos la Discapacidad" en la región Centro-Desierto, como parte de este gran proyecto estatal que beneficia a miles de personas adultas mayores y con discapacidad en toda la entidad.

"Con el programa del DIF Coahuila, "Veamos la Discapacidad" seguimos apoyando a nuestra gente. Desde la región Centro-Desierto, entregamos para varios municipios 45 unidades UNEDIF, aparatos ortopédicos y auditivos, además de cientos de becas de 10 mil pesos para personas con discapacidad. En este gran proyecto estamos invirtiendo más de 300 millones de pesos para apoyar a miles de familias en todo Coahuila. ¡Seguimos cumpliendo y trabajando cerca de nuestra gente!", destacó el gobernador.

El programa de apoyos económicos "Veamos la Discapacidad" es una iniciativa impulsada a través del DIF Coahuila, que tiene como propósito promover la inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades, buscando mejorar la autonomía, economía y salud de las personas con discapacidad, al fomentar su desarrollo físico, cognitivo y socioemocional.

Manolo Jiménez destacó la presencia de alcaldes y alcaldesas de Coahuila en esta gran entrega de vehículos UNEDIF y agradeció el trabajo coordinado y en equipo con la mayoría de los municipios, con quienes se tienen más obras, proyectos y programas por el bien de sus comunidades y de Coahuila.

Destacó que este día se detonaron varios programas importantes en la región Centro, como la entrega de apoyos "Veamos la Discapacidad", la entrega de aparatos auditivos y aparatos funcionales; así como programas en el tema educativo.

Recordó que a principios de año se anunció un gran proyecto para la gente con discapacidad para todos los municipios, en el cual el Gobierno del Estado junto con las y los alcaldes le están destinando en este 2026 más de 300 millones de pesos, con muchas acciones, y una de ellas son los apoyos económicos para la gente con esta condición.

Jiménez Salinas destacó que se tienen otros programas sociales y de salud, como el de la tarjeta de la Salud Popular, enfocado a adultos mayores y a personas con discapacidad sin seguridad social; así como los programas sociales de Mejora Coahuila; los mercaditos, las brigadas de salud, el programa alimentario, entre otros.

"Pero en Coahuila también trabajamos en otros muchos temas, como son el desarrollo económico, la educación, turismo, o seguridad", señaló.

El Mandatario estatal expresó que la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo, y que hoy su gobierno le está cumpliendo a los adultos mayores y a la gente con discapacidad.

En su mensaje, Liliana Salinas mencionó que en Coahuila, desde el DIF estatal se está trabajando por sensibilizar y por trabajar a favor de las personas con discapacidad, para propiciar que existan las condiciones adecuadas y, sobre todo, para fomentar y forjar un Coahuila definitivamente más incluyente.

Agregó que hace más de 13 años que no se hacía una entrega de unidades UNEDIF de este tamaño, y que los 118 aparatos funcionales y los 76 aparatos auditivos que hoy se entregaron, se suman a los que se han venido entregando en todo el estado.

"Aquí seguimos redoblando esfuerzos desde el DIF Coahuila, redoblando nuestro trabajo, comprometidos con los coahuilenses, con cada uno de nuestros municipios, y agradezco sinceramente el apoyo de todos los alcaldes y alcaldesas, de las presidentas y presidentes de los sistemas DIF, porque creo que estamos trabajando de una manera muy coordinada, muy efectiva y esto nos ayuda a llegar, apoyar y atender a más gente", aseveró Liliana Salinas.

Acompañaron a gobernador en este evento, además, Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; Mavi Sosa de Villarreal, presidenta honoraria del DIF Monclova; Theodoros Kalionchiz de la Fuente, diputado federal; Jorge Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Sergio Sisbeles, subsecretario de gobierno en la región Centro-Desierto; Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila; Carlos Peña Rodríguez, beneficiario.