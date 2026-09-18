Manolo Jiménez entrega escrituras a familias en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Para brindar certeza jurídica y patrimonial a las familias coahuilenses, este viernes se realizó de manera simultánea la entrega de mil 150 escrituras en las diferentes regiones de la entidad, correspondiendo al municipio de San Juan de Sabinas ser sede regional donde el Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas otorgó 174 documentos.

Durante el evento, el mandatario estatal agradeció al equipo Mejora por el apoyo brindado para hacer posibles estas acciones y reconoció a las familias beneficiadas por la confianza depositada en los programas gubernamentales.

"Hoy es un día muy especial para las 174 familias de la Región Carbonífera, porque reciben su certeza patrimonial, el patrimonio más importante para las y los mexicanos", expresó Jiménez Salinas.

Además, informó que igual número de personas, si así lo desean, podrán realizar trámites testamentarios de manera completamente gratuita, como parte del programa Plan de Vida.

Asimismo, anunció que en fecha próxima para San Juan de Sabinas se contempla una inversión superior a los 40 millones de pesos en obras y acciones de agua, drenaje, recarpeteo, así como la entrega de una pipa de agua y un camión recolector de basura.

El gobernador agregó que también se generan condiciones para atraer nuevas empresas al municipio, con la expectativa de que puedan generarse más de 2 mil empleos.

Por su parte, el anfitrión de dicho evento, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, agradeció el respaldo del mandatario estatal y reiteró el compromiso de su administración de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las distintas instituciones.

Ríos Ramírez destacó los apoyos recibidos mediante el programa de recarpeteo, las obras de infraestructura educativa y las acciones relacionadas con la generación de fuentes de empleo.

Por su parte, María Josefina Álvarez Valdés a nombre de los beneficiados, calificó como histórico el momento de recibir las escrituras de su hogar y agradeció al gobernador por los programas que, dijo, contribuyen a brindar tranquilidad y certeza a las familias de Coahuila.

Acompañaron también al gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, el diputado federal Teo Kalionchiz de la Fuente; en representación de Luz Elena Morales Núñez, Diputada y Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila asistió el Diputado Local Sergio Zenón Velázquez Vázquez; el encargado del despacho de la Secretaría de Vivienda y Movimiento Territorial Andrés Garza Martínez; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera; el senador Gabriel Elizondo Pérez.

Además el director general de la Comisión Estatal de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Urbana y Rústica en Coahuila, Miguel Ángel Leal Reyes; el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado Sergio Mier Campos; Coordinador Regional de Mejora Coahuila, Federico Quintanilla Riojas; coordinador municipal de Mejora Coahuila, Ulises Cárdenas Herrera; Notaria Pública No 1., Elena de Jesús Isaak Guajardo; diputada electa Claudia Garza Iribarren y, el Coordinador Estatal del Registro Público Oscar López Elizondo.