Manolo Jiménez impulsa seguridad con C4 y C2

Diez municipios de Coahuila se han interconectado al C4 a través de la creación de los C2, lo que ha permitido reducir la incidencia delictiva hasta en un 80%.

Este avance ha sido posible gracias a la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo coordinado con los alcaldes de las diferentes regiones del estado.

"Gracias a la coordinación e instrucción del gobernador Manolo Jiménez y la colaboración de todos nuestros alcaldes hemos logrado bajar el índice delictivo al 80 por ciento con las cámaras urbanas. Los municipios se están sumando para instalar estos sistemas para que los coahuilenses se sientan más seguros", explicó Fernanda Chairez, directora general del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4).

Actualmente, más de 10 municipios que no contaban con infraestructura de vigilancia ya se encuentran creando sus propios C2 y enlazándose directamente con el C4 para ampliar la cobertura de monitoreo.

Entre los municipios que ya se han unido destacan Cuatro Ciénegas, San Buenaventura, Nadadores, Nava, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Arteaga y Monclova.

La directora del C4 señaló que las cámaras urbanas se han convertido en una herramienta fundamental para los cuerpos policiales, ya que permiten atender con mayor rapidez las incidencias que ingresan a través del sistema de emergencias 911, así como detectar vehículos con reporte de robo.

Entre los delitos más identificados mediante la red de videovigilancia se encuentran el robo a casa habitación, robo de vehículo y robos en tramos carreteros.

Asimismo, Chairez resaltó que la tecnología instalada ha fortalecido la seguridad en las principales vías de comunicación del estado.

"Estamos seguros porque los tramos carreteros los estamos cubriendo con esta tecnología de cámaras urbanas. En la Región Centro cubrimos toda la carretera 57, los tramos que conectan hacia Acuña y Piedras Negras hasta llegar a Saltillo", señaló.

Con la expansión de los C2 y la integración al C4, Coahuila avanza en el fortalecimiento de su red de seguridad, con tecnología que permite reaccionar de forma más rápida y efectiva ante cualquier delito.