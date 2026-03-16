Manolo Jiménez impulsa apoyo a personas con discapacidad en Coahuila

El Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, prepara el lanzamiento de un nuevo programa de apoyo dirigido a personas con discapacidad, el cual será dado a conocer en los próximos días y forma parte de la estrategia social fortalecida para este 2026 a través de Mejora Coahuila, informó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de la dependencia.

Durante su visita a Frontera, en el marco de la cabalgata por el 133 aniversario del municipio, Gabriel Elizondo destacó que el mandatario estatal arrancó el año anunciando grandes proyectos y acciones sociales, no sólo con la continuidad de programas exitosos del 2025, sino con la incorporación de nuevos esquemas de respaldo para las familias coahuilenses, entre ellos microcréditos, becas y apoyos específicos para personas con discapacidad, además del fortalecimiento de la Tarjeta de la Salud Popular.

El funcionario subrayó que este nuevo programa representa una de las apuestas sociales más sensibles y de mayor impacto del gobierno estatal, ya que vendrá a atender a un sector que históricamente ha requerido mayor respaldo. Señaló que el gobernador Manolo Jiménez ya había adelantado este proyecto desde enero y será en los próximos días cuando se den a conocer oficialmente los montos, periodicidad, reglas de operación y alcances, con el objetivo de beneficiar a un importante número de personas en todo Coahuila.

"Esperamos este programa con mucho orgullo, porque sé que vendrá a beneficiar a mucha gente de Coahuila", expresó Elizondo, al remarcar que además de las futuras becas, actualmente ya se impulsa el acceso a servicios médicos mediante la Tarjeta de la Salud Popular, para que personas con discapacidad puedan recibir consultas, medicamentos, análisis y hasta operaciones de manera totalmente gratuita, reforzando así una política pública con verdadero sentido humano.

Gabriel Elizondo resaltó además que una de las principales fortalezas del gobierno de Manolo Jiménez ha sido su capacidad para trabajar de la mano con alcaldes y alcaldesas de todas las regiones, manteniendo cercanía permanente con la ciudadanía incluso en fines de semana. "Aquí no se descansa en domingo, al contrario, seguimos cercanos a la gente", dijo, al reiterar que la prioridad del gobernador es refrendar todos los días el compromiso de seguir trabajando por la población, con resultados tangibles en programas alimentarios, mercaditos, productos a bajo costo y apoyos como la entrega de huevo y leche en su segunda edición.

En otro de los puntos destacados, el coordinador de Mejora Coahuila enfatizó que la seguridad que hoy se vive en la entidad también es resultado del trabajo firme del gobernador, lo que permite que familias enteras puedan acudir a eventos públicos y transitar por las carreteras con tranquilidad. "Coahuila lo tiene blindado nuestro gobernador", afirmó, al asegurar que esa estabilidad permite no sólo preservar la paz social, sino también desarrollar actividades comunitarias, fortalecer el tejido social y seguir impulsando programas de bienestar en todas las regiones del estado.

Finalmente, adelantó que se trabaja ya en la integración del padrón de beneficiarios, tomando como base programas alimentarios y registros de personas con discapacidad, con la intención de ampliar el alcance a quienes no han podido acceder a apoyos federales. Se espera que en los próximos días o semanas quede formalmente presentado este nuevo esquema, que perfila convertirse en uno de los programas sociales más importantes del sexenio para atender a uno de los sectores más vulnerables de Coahuila.