Hanna Barber comparte su experiencia tras autolesion

Monclova, Coah.— En una nueva publicación este fin de semana, la estilista e influencer Hanna Barber retomó la conversación sobre su intento suicida y enumeró los episodios de violencia, abandono económico y presiones como madre soltera que, dice, la llevaron al límite. El mensaje busca corregir versiones que circularon en Monclova tras el hecho.

Barber, conocida por su trabajo como estilista para hombres, explica que durante años sostuvo sola a sus tres hijos. Relata reclamos recientes y antiguos de exparejas, llamadas nocturnas y pensiones impagas. Entre recuerdos también aparecen episodios de violencia física y psicológica de su primer noviazgo, así como antecedentes familiares de abandono.

¿Qué declaró Hanna Barber sobre su experiencia?

En su texto escribe: "por años el escuchar ´tú puedes sola, tú eres fuerte´... llegué a mi cuarto, mi niño dormido, entrando en la preadolescencia, y ahora me grita que no soy buena madre... igual no pasa nada, es un niño, yo debo entenderlo; a mí no me tiene que doler". Y añade: "no juzguen a nadie por mis palabras, la culpa siempre fue mía por dejar pasar tanto. Ellos son buenas personas, yo soy la que está mal siempre".

Reacciones y debate en Monclova

La publicación rechaza lecturas que atribuyen el hecho a drogas o a una búsqueda de atención, y agradece a quienes le escribieron. El seguimiento reactiva en Monclova el debate sobre redes de apoyo para madres solteras y la estigmatización de la salud mental.