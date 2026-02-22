Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, pide garantizar derechos laborales en subasta de AHMSA

A unos días de que arranque la subasta de Altos Hornos de México, el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el proceso garantice el pago total de los derechos laborales de los trabajadores y permita reactivar la siderúrgica.

Durante un encuentro oficial, el mandatario estatal señaló que la quiebra de la empresa ha golpeado de manera severa a las regiones Centro y Carbonífera del estado, donde miles de familias dependían de la actividad de la acerera.

Señaló que el cierre de operaciones de AHMSA generó un fuerte impacto económico en la región, por lo que solicitó a la Presidenta de la República que se garantice que los recursos obtenidos en la subasta se destinen prioritariamente a cubrir al 100 por ciento los adeudos con los trabajadores.

El gobernador también planteó que el proceso debe contemplar la posibilidad de reactivar la empresa, al señalar que miles de familias mantienen la expectativa de que la siderúrgica vuelva a operar.

Jiménez Salinas mencionó que el tema del empleo es uno de los temas prioritarios en el estado y sobre todo en las regiones que se han visto afectadas por el tema de AHMSA, en donde dijo que se ha trabajado para la atracción de nuevas empresas.

Señaló que durante su administración se ha trabajado en conjunto con Gobierno Federal para impulsar la llegada de nuevas inversiones al estado, particularmente en el sector automotriz.

Indicó que durante el año pasado se instalaron cuatro nuevas empresas del ramo, que han generado miles de empleos para la población, sin embargo, subrayó que la recuperación de AHMSA continúa siendo un tema clave para la economía de la región Centro y la región Carbonífera.