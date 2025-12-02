Conflicto de AHMSA genera tensión en Coahuila, afirma Jiménez Salinas

El Gobernador, Manolo Jiménez Salinas señaló que la prolongación del conflicto de Altos Hornos de México genera mayor tensión en la región Centro, por lo que reiteró su llamado a que el Gobierno Federal, el Poder Judicial e inversionistas aceleren este proceso para dar certeza a los trabajadores.

El mandatario estatal informó que esta semana acudirá a la Ciudad de México para revisar directamente el avance del caso, luego de que las fechas previamente comprometidas no se cumplieron. "El día de ayer hablé con el Secretario del Trabajo, quien quedó en avisarme cómo iba el tema de AHMSA, este miércoles o jueves voy a andar en la Ciudad de México, voy a ver temas relacionados con esto para ver cómo van los avances, y esperemos que se pueda ir destrabando".

Dijo que aunque su administración mantiene toda la voluntad para facilitar la reactivación, la solución no depende del estado. "Ahora sí que el gobierno del estado tiene toda la voluntad de hacer lo que esté en nuestras manos para que esto fluya, pero es un tema cien por ciento del Poder Judicial, del gobierno federal y de los inversionistas", afirmó.

El gobernador recordó que inicialmente se les notificó que se lograría una solución para el mes de noviembre pero no ocurrió, lo que genera preocupación, ya que lo que se busca es que se dé una solución a los trabajadores. Jiménez insistió en que la situación de AHMSA está en su agenda diaria debido al impacto económico y social que tiene para la región, en donde dijo que es de los temas importantes que se tienen hoy en día. "La preocupación de la reactivación o de lo relacionado con AHMSA está todos los días en la mesa", señaló.

Finalmente, expresó su deseo de que el proceso no se siga postergando y que se logre una solución en el mes de enero.