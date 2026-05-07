Fallece joven motociclista tras accidente en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven identificado como Enrique Cervantes Chávez falleció después de registrarse un accidente sobre la calle Lucio Blanco con Jiménez, en esta ciudad.

Los hechos se registraron la noche del miércoles cuando el joven de 23 años de edad se desplazaba a bordo de su motocicleta por la calle Jiménez y, al cruzar con Lucio Blanco, colisionó contra un vehículo Nissan Versa color guindo, según el reporte preliminar de las autoridades.

Tras el fuerte impacto, el lesionado resultó con traumatismo craneoencefálico y fracturas expuestas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Múzquiz, acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al hospital privado de la localidad.

Respecto a la conductora del vehículo Nissan, se identificó como Ximena N, de 28 años de edad, de la colonia El Magisterio, quien presentaba una fuerte crisis nerviosa. Destacando a los oficiales que ella circulaba en vía libre sobre Lucio Blanco cuando, al llegar al cruce con Jiménez, se le atravesó al paso un masculino, respetando la señalización de alto gráfico.

Debido al estado de salud del paciente, fue trasladado a un hospital de la ciudad de Nueva Rosita para valoración especializada. Sin embargo, falleció durante el traslado.

Será el Ministerio Público quien deslinde responsabilidades y se haga cargo de la situación legal de la fémina que conducía el automóvil en el cual se impactó el joven muzquense que murió tras estos lamentables hechos.