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Coahuila

Embisten a menor y conductora huye

El accidente ocurrió en el cruce de Jesús Carranza y Aldama, donde la camioneta responsable huyó del lugar.

Por Teresa Muñoz - 05 octubre, 2026 - 07:13 p.m.
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      MÚZQUIZ, Coah.- Un adolescente de 17 años resultó lesionado luego de ser embestido mientras circulaba en una motocicleta por calles del barrio La Gloria; la conductora responsable se retiró del lugar.

      El accidente se registró en el cruce de las calles Jesús Carranza y Aldama, donde se reportó a una persona atropellada.

      Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio a bordo de la unidad 20-103 y localizaron al menor tendido sobre la carpeta asfáltica. De inmediato solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja.

      El afectado fue identificado como Daniel Alejandro N, de 17 años, estudiante y vecino del barrio La Gloria, quien refirió no sentir la pierna derecha.

      Paramédicos determinaron su traslado al IMSS para recibir atención médica.

      De acuerdo con vecinos, el adolescente circulaba a bordo de una motocicleta Vento NitroX T3 300 por la calle Jesús Carranza, cuando fue impactado por una camioneta Ford F-150 color gris, que era conducida por una mujer que posteriormente huyó con rumbo desconocido.

      La motocicleta presentó daños en el espejo y las vistas del lado derecho. Debido a que el lesionado es menor de edad, los agentes recomendaron a su madre, Yudith N., presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público del Fuero Común.

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