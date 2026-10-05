Embisten a menor y conductora huye

MÚZQUIZ, Coah.- Un adolescente de 17 años resultó lesionado luego de ser embestido mientras circulaba en una motocicleta por calles del barrio La Gloria; la conductora responsable se retiró del lugar.

El accidente se registró en el cruce de las calles Jesús Carranza y Aldama, donde se reportó a una persona atropellada.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio a bordo de la unidad 20-103 y localizaron al menor tendido sobre la carpeta asfáltica. De inmediato solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja.

El afectado fue identificado como Daniel Alejandro N, de 17 años, estudiante y vecino del barrio La Gloria, quien refirió no sentir la pierna derecha.

Paramédicos determinaron su traslado al IMSS para recibir atención médica.

De acuerdo con vecinos, el adolescente circulaba a bordo de una motocicleta Vento NitroX T3 300 por la calle Jesús Carranza, cuando fue impactado por una camioneta Ford F-150 color gris, que era conducida por una mujer que posteriormente huyó con rumbo desconocido.

La motocicleta presentó daños en el espejo y las vistas del lado derecho. Debido a que el lesionado es menor de edad, los agentes recomendaron a su madre, Yudith N., presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público del Fuero Común.