Laura Jiménez impulsa bacheo en Múzquiz para mejorar vialidades

MÚZQUIZ, COAH.– El Gobierno Municipal de Múzquiz mantiene en marcha la campaña permanente de rehabilitación de vialidades con trabajos de bacheo en la entrada principal de la ciudad, a fin de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad para automovilistas y peatones.

Por instrucciones de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, personal de la Dirección de Obras Públicas interviene el tramo comprendido entre el Arco de Bienvenida y la Plaza del Soldado, donde se reparan los desperfectos en la carpeta asfáltica que afectan la movilidad en uno de los accesos más transitados del municipio.

Las labores forman parte de una estrategia permanente para dar mantenimiento a la infraestructura vial y atender de manera oportuna los puntos con mayor desgaste, con el propósito de ofrecer calles en mejores condiciones a la población.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones buscan reducir riesgos de accidentes, facilitar el desplazamiento de quienes diariamente utilizan esta vialidad y prolongar la vida útil de las calles mediante trabajos preventivos y correctivos.

Asimismo, reiteró que la campaña de bacheo continuará en distintos sectores de la cabecera municipal, como parte del compromiso de mantener una infraestructura urbana segura, funcional y en beneficio de las familias muzquenses.