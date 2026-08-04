Fiscalía de Coahuila investiga asesinato de dos mujeres y un hombre

Saltillo, Coahuila.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en todo el estado para localizar al presunto responsable del asesinato de dos mujeres y un hombre en la colonia Espinoza Mireles, así como para rescatar a un menor de edad que habría sido sustraído tras los hechos.

La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con un conflicto de carácter familiar y que el niño llevado por el presunto agresor sería su hijo.

La dependencia señaló que el probable responsable ya fue identificado y que se trata de una persona de nacionalidad estadounidense, por lo que se reforzó la presencia de corporaciones de seguridad en todas las regiones de Coahuila con el objetivo de ubicarlo y ponerlo a disposición de la autoridad.

Como parte de las acciones, la prioridad de las autoridades es garantizar la localización y rescate del menor, además de concretar la detención del presunto responsable.

En el despliegue participan elementos de todos los agrupamientos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, así como efectivos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

La Fiscalía también notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para impedir que el sospechoso cruce hacia el estado de Texas mientras continúan las labores de búsqueda.