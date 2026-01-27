Manuel Baltazar denuncia veto como taxista en Coahuila por agresiones

Un taxista identificado como Manuel Baltazar denunció que fue vetado del servicio de transporte público por una presunta agresión y amenazas contra mujeres, señalamientos que rechazó totalmente, situación que lo ha mantenido cinco meses sin trabajar.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto se originó en el mes de septiembre, cuando tuvo un incidente con un inspector mientras se encontraba mal estacionado frente a una farmacia ubicada en calle De la Fuente, a la altura del IMSS.

Baltazar reconoció que estaba mal parado, pero afirmó que el inspector se le atravesó de manera repentina y que, pese a ello, le retiraron la licencia, el tarjetón y la placa, acción que —aseguró— no debió realizarse de esa forma.

Posteriormente, al acudir a las oficinas de Transporte para intentar resolver la situación, le informaron que se encontraba castigado. Aunque el dueño del taxi pagó la infracción correspondiente, Baltazar señaló que fue acusado de haber amenazado de muerte a mujeres, hecho que negó de manera categórica.

Indicó que se le solicitó el pago de 13 mil 500 pesos, cantidad que aseguró no poder cubrir, añadiendo que también le fue planteada la posibilidad de pagar 10 mil pesos y ofrecer una disculpa, propuesta que consideró excesiva e injusta, al insistir en que nunca realizó amenazas.

Manuel Baltazar señaló que desde septiembre no ha podido volver a trabajar, situación que ha afectado gravemente su economía y la de su familia, ya que tanto él como su esposa presentan problemas de salud. Agregó que, a sus 54 años, no ha logrado emplearse en otra área y que no puede regresar al transporte público debido a que presuntamente se encuentra vetado en todo el sistema.

Finalmente, reiteró que nunca faltó al respeto a ninguna mujer y que lo que más le ha perjudicado es la acusación de amenazas de muerte, la cual negó rotundamente, al asegurar que se trata de una situación injusta que le ha cerrado las puertas laborales.