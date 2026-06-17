Marcelino de los Santos Vara denuncia a abogado por fraude en San Ángel

Ante el temor de ser despojado de su patrimonio, Marcelino de los Santos Vara denunció al abogado Miguel Ángel Reyna Adam, a quien acusa de haberle cobrado 30 mil pesos en un año sin concretar el trámite de escrituración de su vivienda y de extraviar la documentación original que acredita la compra del inmueble.

El hombre de 63 años relató que buscó asesoría legal para escriturar una propiedad ubicada en la colonia Pedregal de San Ángel, donde habita desde hace más de 25 años junto a su familia. Mencionó que a pesar de estar años viviendo en la propiedad únicamente cuenta con un contrato de compraventa notariado, por lo que recurrió al abogado con la intención de obtener las escrituras correspondientes.

Indicó que el abogado Miguel Ángel Reyna comenzó a solicitarle diversas cantidades de dinero bajo el argumento de que iba avanzando el proceso, hasta darle 30 mil pesos, pero nunca vio resultados. "Me empezó a pedir dinero y dinero, primero me pidió 10 mil, luego otros 10 y así hasta llegar a los 30 mil pesos, después me seguía pidiendo más, pero yo no veía que hiciera nada".

Al acudir directamente con el notario para conocer el estado del trámite se le indicó otra cosa, por lo que comenzó a sospechar de posibles irregularidades. Comentó que el notario propuso iniciar otro proceso de escrituración, por lo que le pidió la documentación, sin embargo la preocupación creció cuando el abogado le informó que los documentos originales de compraventa se habían perdido. "Me dijo que no sabía dónde estaban y que los iba a buscar, pero después aseguró que no los encontró, esos papeles estaban bajo su resguardo".

El denunciante aseguró que su principal inquietud es el uso indebido de los documentos, en donde teme que el abogado escriture a su nombre y los despoje de su predio que tiene un valor actual de 800 mil pesos.