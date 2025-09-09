Inversionistas clave en subasta de AHMSA para reactivación

MONCLOVA, COAH.- El Secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó que el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) se realizará antes de que concluya este 2025 y subrayó que la prioridad del gobierno federal es que la empresa acerera se mantenga como una unidad productiva integral, sin fraccionarse en partes, con el fin de garantizar su viabilidad y reactivación.

"Vamos a entrar pronto a una subasta que será antes de fin de año. Lo que se quiere priorizar es unidad productiva, no en pedazos, para que pueda reactivarse AHMSA, ojalá ese es el objetivo, respetando las normas legales", puntualizó el funcionario.

Ebrard explicó que se busca evitar la dispersión de activos que dejaría a la empresa sin posibilidad real de volver a operar. Por ello, el gobierno federal apuesta a que los inversionistas interesados adquieran AHMSA como una sola planta siderúrgica capaz de generar empleos y retomar la producción de acero, que durante décadas fue motor económico de Monclova y la región Centro de Coahuila.

La declaración del secretario de Economía llega en un momento crucial para los más de 17 mil trabajadores activos y jubilados que han enfrentado meses de incertidumbre tras la quiebra de la compañía, además de los proveedores locales que dependen de la siderúrgica.

Con este anuncio, se abre la expectativa de que antes de que termine el año pueda definirse un comprador que dé certeza a la reapertura de la acerera, siempre bajo los lineamientos legales establecidos en el proceso de concurso mercantil.