Monclova se prepara para la Marcha del Orgullo LGBT+ el 27 de junio

Integrantes del Comité Organizador de la Marcha del Orgullo LGBT+ presentaron la novena edición de este evento, que se realizará el próximo 27 de junio en Monclova, con el objetivo de promover la inclusión, la visibilidad y la defensa de los derechos de la diversidad sexual.

Durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones de Chirey, organizadores, candidatos a reyes y reinas en las categorías gay, lésbica y trans, así como personas influyentes de la localidad, destacaron la importancia de fortalecer la participación social y empresarial en este movimiento. "Estamos muy orgullosos de que cada vez más marcas, empresas y personas se sumen a este proyecto y sean solidarias para acompañarnos", señalaron los organizadores.

El presidente del comité Jonathan Villanueva de Luna, destacó que los derechos deben garantizarse para todas las personas sin condicionamientos, al tiempo que subrayó la necesidad de continuar construyendo una sociedad más incluyente y respetuosa de la diversidad. Indicó que uno de los principales objetivos de la marcha es generar espacios más seguros para la comunidad LGBTQ+, contribuir a la construcción de una ciudad más humana y celebrar el Pride, conmemorado internacionalmente durante junio.

La movilización partirá el sábado 27 de junio a las 16:00 horas desde el Teatro de la Ciudad y recorrerá diversas calles de Monclova. Como parte de las actividades previas, el viernes se realizará la presentación oficial de los candidatos en un conocido bar de la ciudad, donde también habrá actividades de convivencia y promoción de la visibilidad de la comunidad.

Los organizadores resaltaron que, a lo largo de nueve años de marchas y caravanas, se han registrado avances importantes en materia de aceptación social y representación. Recordaron que anteriormente muchas personas temían expresar abiertamente su orientación sexual o identidad de género debido al rechazo social y laboral que enfrentaban. Actualmente, señalaron, existe una mayor presencia de integrantes de la comunidad en espacios públicos, empresas y cargos de representación, además de un crecimiento en el número de aliados que respaldan la causa.

Sin embargo, el presidente del comité organizador, Jonathan Villanueva de Luna, reconoció que la discriminación continúa presente tanto en Monclova como en otras regiones del país, impulsada por prejuicios y conceptos arraigados que aún persisten en diversos sectores de la sociedad.