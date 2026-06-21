Monclova: comercio espera repunte por el Día del Padre

La celebración del Día del Padre ha generado hasta ahora una actividad comercial menor a la esperada en Monclova, aunque empresarios confían en que las ventas aumenten durante este fin de semana, cuando tradicionalmente se realizan las compras de último momento y las reuniones familiares.

El presidente de la Cámara de Comercio en Monclova, Arturo Valdés Pérez, informó que la celebración del Día del Padre trae consigo un aumento en las ventas del 30 % para algunos sectores, sin embargo, la derrama económica sigue siendo menor a la que se tiene en otras celebraciones como el Día de las Madres.

El dirigente empresarial señaló que las condiciones económicas actuales han influido en el comportamiento de los consumidores, lo que se refleja con la poca afluencia observada en las zonas comerciales de la ciudad en los días previos al festejo. "El Día del Padre es otra de las fechas muy importantes, pero no es tan importante como el Día de las Madres, siempre al papá lo dejamos un poquito más relajado, pero sin embargo yo creo que sí nos va a ir bien".

Explicó que en los últimos años muchas familias han optado por festejos más sencillos, privilegiando comidas o cenas en restaurantes en lugar de celebraciones más numerosas, lo que podría favorecer principalmente a ese sector durante el fin de semana.

Consideró que el movimiento comercial se concentrará entre sábado y domingo, cuando la gente acude a comprar los regalos, alimentos para reuniones familiares y otros artículos relacionados con la celebración.

Los restaurantes, carnicerías y negocios vinculados a la convivencia familiar podrían ser los más beneficiados por la celebración, debido a que muchas familias acostumbran reunirse alrededor de una comida para festejar al padre.