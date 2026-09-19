Impulsan el reciclaje con Mercadito "Pa´ Delante" en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el DIF Coahuila, llevó a cabo el Mercadito "Pa´ Delante" en la Plaza Obrera 1 de Villa de Palaú.

El programa, impulsado por el Gobierno del Estado a través del Desarrollo Integral de la Familia en Coahuila, que dirige Liliana Salinas Valdés, promueve la descacharrización de hogares y lugares de trabajo mediante la participación de las familias, quienes pueden recolectar materiales reciclables y canjearlos por artículos de limpieza y productos de la canasta básica.

El principal objetivo es fomentar la cultura del reciclaje y contribuir a mantener comunidades más limpias, destacó la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Acciones de la autoridad

Durante la jornada, encabezada por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, los participantes tuvieron la oportunidad de entregar papel, cartón, PET, plástico, aluminio, vidrio, chatarra y aparatos electrónicos, acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al aprovechamiento responsable de los residuos.

En el evento, realizado en la Plaza Obrera 1 de esta villa, estuvieron presentes también la directora del DIF Municipal, Karla Gabriela Maltos Estrada; la coordinadora del DIF Regional, Laura Luz Pérez Castro; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, y la directora del ICATEC Unidad Múzquiz, Yolanda Vigil de Luna.