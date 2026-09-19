Plantean sanciones más altas por fraude con IA en Sabinas

SABINAS, COAH.- Ante el surgimiento de nuevas modalidades de fraude mediante herramientas tecnológicas capaces de clonar o manipular la voz, la imagen y el video de una persona, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares presentó una iniciativa para fortalecer la protección del patrimonio de las familias coahuilenses.

La propuesta busca adicionar un párrafo al artículo 291 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de establecer una agravante cuando estos recursos sean utilizados deliberadamente para generar o reforzar un engaño mediante el cual se cometa un fraude.

La legisladora, integrante de la Fracción Parlamentaria "Evaristo Pérez Arreola" del Partido Unidad Democrática de Coahuila, explicó que actualmente existen herramientas capaces de reproducir de manera realista la voz de una persona, situación que puede ser aprovechada para hacerse pasar por familiares o conocidos y solicitar dinero bajo argumentos falsos, como supuestos accidentes o emergencias.

Guerrero Cázares señaló que estos engaños representan un riesgo particularmente para las personas adultas mayores y quienes tienen menor familiaridad con las nuevas tecnologías, aunque cualquier familia puede ser víctima.

Iniciativa para sancionar fraudes tecnológicos

La iniciativa establece que, de utilizarse sistemas, programas, aplicaciones u otros medios tecnológicos para generar, alterar, manipular o reproducir artificialmente la voz, imagen o video de una persona con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, las sanciones por fraude podrían aumentar hasta en una tercera parte.

La diputada aclaró que la propuesta no pretende criminalizar la inteligencia artificial ni limitar sus aplicaciones positivas en áreas como la educación, la salud, la industria y la investigación, ni regular las plataformas tecnológicas.

Riesgo para las personas mayores

El planteamiento busca actualizar la legislación para reconocer una circunstancia específica dentro del delito de fraude y distinguirla de otras conductas delictivas, como la extorsión.