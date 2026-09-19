Volcadura en la Múzquiz-Boquillas del Carmen deja a conductor ileso

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una camioneta volcó sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen, a la altura del kilómetro 38, donde un hombre de aproximadamente 60 años resultó ileso tras el accidente.

El percance ocurrió a la altura del rancho "El Pato", donde el conductor, habitante del ejido Nogalitos y empleado de una propiedad cercana, perdió el control de la camioneta que conducía.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al lugar acudieron elementos de la Policía Civil de Coahuila, quienes se entrevistaron con el afectado para conocer la forma en que ocurrieron los hechos.

El hombre manifestó a los agentes que perdió el control de la unidad Nissan Pathfinder, lo que provocó que terminara volcada a un costado de la carretera. Afortunadamente, no presentó lesiones derivadas del accidente.

Acciones de la autoridad

Durante la intervención de los elementos policiacos, el conductor presentó aliento alcohólico, por lo que fue detenido conforme al procedimiento correspondiente.

Finalmente, fue puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en relación con los hechos.