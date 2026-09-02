Trabajadores de AHMSA convocan marcha en Monclova: Exigen intervención del Gobierno

Trabajadores de Altos Hornos de México convocarán a una marcha ciudadana el próximo 19 de septiembre, con el objetivo de exigir que el Gobierno Federal intervenga en el conflicto de la empresa y que se garantice la realización de la subasta prevista para el próximo 25 de septiembre.

El acuerdo fue tomado este miércoles por integrantes del Grupo de Defensa Laboral de los extrabajadores de AHMSA, quienes establecieron la necesidad de realizar una movilización antes de que se realice la subasta o se tome alguna decisión que afecte a los trabajadores.

Julián Torres señaló que dentro de la movilización se busca sumar tanto a trabajadores como a organizaciones y ciudadanía en general ante la prolongada crisis que enfrenta la acerera.

Comentó que la marcha no es por los obreros ni por los salarios, sino por Monclova, al señalar que la venta permitiría avanzar en la recuperación de empleos y la reactivación económica de la región.

Uno de los principales reclamos será que el Gobierno Federal "se meta de lleno" en el conflicto y que garantice que la empresa sea vendida, aunque reconoció que el proceso corresponde al Poder Judicial.

También demandarán que, una vez concretada la venta, se agilice el pago de los recursos pendientes a los trabajadores.

Julián Torres reiteró que la convocatoria será general y que buscarán la participación de distintos sectores de Monclova y la región, con el objetivo de reunir a por lo menos 5 mil personas.

La movilización se realizará seis días antes de la fecha prevista para la subasta, por lo que durante las próximas semanas los trabajadores se concentrarán en organizar la marcha y ampliar la convocatoria.

Sobre la posibilidad de que la subasta del 25 de septiembre vuelva a retrasarse, Torres reconoció que existe incertidumbre entre los trabajadores, pero esperan que AHMSA se venda en esta subasta y con ello concluya la situación que ha afectado durante años a los trabajadores y a la economía regional.

Advirtió que, si el proceso no se concreta, podría generarse una situación complicada y "caótica" en Monclova, debido a que los trabajadores están al límite de su resistencia.