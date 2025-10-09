5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida en Monclova

Este sábado 11 de octubre se llevará a cabo en Monclova la marcha local en el marco de la 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, movimiento que se realiza de manera simultánea en más de 80 ciudades de México con el lema "La vida es siempre un bien".

En Monclova el punto de reunión será en Merco Carranza, a las 5:00 de la tarde, para posteriormente avanzar hasta el monumento al Cristo de la Bartola. Organizaciones civiles, familias y colectivos están convocando a la población a sumarse de manera pacífica.

De acuerdo con los voceros del movimiento, Karen Sánchez, Cristal Villanueva, Adriana Liñan y el párroco Antonio Coss, la finalidad de esta movilización es visibilizar las necesidades de millones de mujeres en México, particularmente de quienes enfrentan embarazos en condiciones de vulnerabilidad. También busca enviar un mensaje de unidad frente a la violencia que aqueja al país.

Tan solo en 2024 se registraron 797 feminicidios y 3,689 homicidios de mujeres, lo que representa un promedio de 10 víctimas cada día. Ante esta realidad, los convocantes subrayan la importancia de promover un México que brinde paz, apoyo y oportunidades para todas.

"El amor no elige a uno para excluir a otro, el amor abraza por igual a la madre y al hijo", señala el manifiesto de la movilización, que también rechaza lo que califican como un "falso dilema" entre los derechos de la mujer y los de su hijo por nacer.