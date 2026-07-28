Marco Antonio Rodríguez Galaz destaca reapertura de frontera para exportación de ganado en Coahuila

La reapertura gradual de la frontera de Estados Unidos para la exportación de ganado fue recibida con optimismo por los productores de Coahuila, aunque el beneficio inmediato será limitado debido a que las operaciones sólo se realizarán por Sonora, lo que incrementa significativamente los costos de traslado y logística. El presidente de la Unión Ganadera, Marco Antonio Rodríguez Galaz, consideró positiva la reanudación de las exportaciones, al representar el primer paso para restablecer el comercio ganadero con Estados Unidos. "Como Unión Ganadera vemos positivo que se haya abierto la exportación de ganado por Sonora y esperamos que después se abra Chihuahua y posteriormente Coahuila, para poder exportar nuestros animales y mejorar los precios en el mercado nacional". Explicó que mientras el único punto de exportación se mantenga en Sonora, se limitará la actividad de productores coahuilenses debido al costo de transporte, inspecciones, filtros, guías de movilización y otros trámites necesarios para cruzar el ganado hacia territorio estadounidense. Advirtió que la concentración de exportaciones en un solo puerto provocará un cuello de botella, donde la prioridad será para los productores de Sonora y, posteriormente, para los de Chihuahua, lo que reduce las posibilidades para estados más alejados. Rodríguez Galaz señaló que el principal beneficio de la reapertura no radica en el volumen de exportaciones que puedan realizarse de inmediato, sino en la expectativa de que el proceso continúe hasta habilitar los cruces fronterizos de Coahuila. Indicó que la reapertura responde a un nuevo escenario sanitario, luego de que el gusano barrenador fuera detectado en Texas, por lo que confió en que las autoridades autoricen próximamente la operación de los cruces de Acuña y Piedras Negras para reincorporar al estado a la exportación de ganado.