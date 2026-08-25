Marco Antonio Rodríguez coordina barrido contra gusano barrenador en Coahuila

La Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) subsidiará un nuevo barrido contra el gusano barrenador en la región Centro con el objetivo de prevenir la aparición de nuevos casos de gusano barrenador, con capacidad para atender hasta 500 bovinos diarios.

El operativo se realizará en coordinación con las autoridades federales, la SENASICA y el gobierno de Coahuila, como parte de las acciones para contener el desplazamiento de la plaga y fortalecer las condiciones sanitarias ante la reciente apertura de la exportación de ganado hacia Estados Unidos.

Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera, explicó que los trabajos son coordinados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Coahuila, que ha realizado las gestiones para recibir estos apoyos y continuar con la protección contra el gusano barrenador.

El barrido comenzó con trabajos de coordinación en la región Carbonífera y continuará en la región Centro, con un desplazamiento gradual por las zonas ganaderas hasta llegar de nueva cuenta a Castaños, municipio donde se detectó inicialmente el problema del gusano barrenador.

Como parte del operativo, OIRSA apoyará con el tratamiento de los bovinos mediante noracmetina al 3.15 por ciento e ivermectina al 3.15 por ciento.

Rodríguez Galaz destacó que las autoridades entregarán un certificado por cada barrido realizado, documento que permitirá dar seguimiento a los trámites que posteriormente sean necesarios para la exportación de ganado.

Ante esta campaña de vacunación pidió a ganaderos y ejidatarios mantenerse coordinados y tener a los animales concentrados en los corrales, mediante citas grupales, para agilizar las labores del personal técnico.

Para organizar el operativo en San Buenaventura, este miércoles se realizará una reunión en la Asociación Ganadera Local, a las 11 de la mañana, donde se proporcionará información a los productores sobre el procedimiento y la programación de los barridos.

Mencionó que la estrategia busca mantener el control sanitario en la región y generar las condiciones necesarias para que los productores puedan avanzar en los trámites de exportación de ganado.