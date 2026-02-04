Margarita Rubí inicia su recuperación tras alta médica en Sacramento

A un mes del accidente que puso en riesgo su vida, la pequeña Margarita Rubí, de apenas un año y meses, fue dada de alta del hospital, donde permaneció bajo atención médica especializada tras sufrir graves quemaduras. Hoy, la menor se encuentra fuera de peligro y en plena recuperación.

La noticia fue confirmada por su madre, Mónica Abigail Romero García, quien compartió que desde el pasado lunes, la pequeña Margarita fue dada de alta del hospital tras presentar una favorable recuperación. Sin embargo, continúa bajo valoración médica y rehabilitación en el hospital.

Durante esta semana acudirán a una revisión médica en la que se les informará si están listos los trajes de compresión que requiere la menor para el control de las cicatrices y el médico les dirá cuándo podrán regresar a Monclova. La noticia generó una gran alegría, ya que la buena recuperación que presenta Margarita representa el regreso a casa y, sobre todo, superar una etapa tan complicada, esto luego de que al inicio los médicos señalaron que la pequeña tenía 30 por ciento de posibilidades de recuperación.

Agradeció el apoyo de los médicos, personal del hospital, a la asociación que hizo posible que Margarita recibiera atención especializada en Estados Unidos y de todas las personas que han estado al pendiente del caso.

Señaló que tras regresar a México continuarán con el seguimiento en Hospitales de Tijuana o Hermosillo, donde se valorará la evolución y la posibilidad de alguna cirugía, la cual se realizaría en alguna de estas instituciones. "Existe la posibilidad de una nueva cirugía para mejorar la cicatrización de la piel y evitar limitaciones de movilidad, especialmente en los codos, donde la piel se va encogiendo mientras va creciendo, por eso se tiene que cuidar para que pueda doblarlos bien y tener la movilidad."

Aunque Margarita ya fue dada de alta, continúan en Sacramento, hospedadas en un hotel cercano, ya que la menor debe acudir diariamente a terapias, baños médicos y orientación sobre los cuidados que requiere. "La niña va a terapias que le ayudan a retomar sus actividades, que vuelva a caminar, a jugar, a interactuar con otros niños, que vuelva a integrarse y que no tenga miedo, luego del accidente".

Mónica reconoció que los gastos continúan, principalmente en leche, pañales, hospedaje y traslados, por lo que comentó que su familia organizará de nueva cuenta un bingo con causa para reunir fondos para el traslado de vuelta a México. Finalmente, dijo que las personas que deseen apoyar o comunicarse con ella pueden hacerlo a través de WhatsApp al número 844 833 2041, reiterando su agradecimiento a las personas que han estado apoyando.