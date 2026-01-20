Mamá de Margarita Ruby celebra su recuperación tras quemaduras en Frontera

La esperanza y la emoción se hicieron presentes en la voz de una madre al ver a su pequeña hija mover nuevamente sus manos, luego de haber sufrido un grave accidente doméstico que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado.

Se trata de la señora Mónica Abigail Romero, madre de Margarita Ruby, una bebé de apenas un año y dos meses de edad, quien en días pasados resultó con severas lesiones tras caerle accidentalmente una olla con frijoles hirviendo sobre los brazos y el pecho, en hechos ocurridos en el municipio de Frontera, Coahuila.

Debido a la gravedad de las quemaduras, la menor fue trasladada a una clínica especializada en Galveston, Texas, donde permanece internada y bajo tratamiento médico continuo.

Lo más conmovedor del caso se dio a conocer a través de un video grabado por la propia madre, en el que se observa a la pequeña Margarita Ruby consciente, abriendo los ojos y moviendo sus manos mientras juega. En las imágenes, la señora Mónica no puede contener la sorpresa y la emoción al presenciar las reacciones de su hija, a quien le expresa palabras de aliento y fortaleza.

El video ha generado muestras de solidaridad y mensajes de apoyo, convirtiéndose en un testimonio de amor, resiliencia y esperanza en medio de un proceso médico complejo. La familia mantiene la confianza en la recuperación de la menor, mientras continúa recibiendo atención especializada para su rehabilitación.