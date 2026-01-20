Contactanos
Coahuila

Mamá de Margarita Ruby celebra su recuperación tras quemaduras en Frontera

La familia de Margarita Ruby mantiene la esperanza en su recuperación mientras recibe atención médica especializada.

Por Adriana Cruz - 20 enero, 2026 - 07:38 p.m.
Mamá de Margarita Ruby celebra su recuperación tras quemaduras en Frontera
      La esperanza y la emoción se hicieron presentes en la voz de una madre al ver a su pequeña hija mover nuevamente sus manos, luego de haber sufrido un grave accidente doméstico que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado.

      Se trata de la señora Mónica Abigail Romero, madre de Margarita Ruby, una bebé de apenas un año y dos meses de edad, quien en días pasados resultó con severas lesiones tras caerle accidentalmente una olla con frijoles hirviendo sobre los brazos y el pecho, en hechos ocurridos en el municipio de Frontera, Coahuila.

      Debido a la gravedad de las quemaduras, la menor fue trasladada a una clínica especializada en Galveston, Texas, donde permanece internada y bajo tratamiento médico continuo.

       

      Lo más conmovedor del caso se dio a conocer a través de un video grabado por la propia madre, en el que se observa a la pequeña Margarita Ruby consciente, abriendo los ojos y moviendo sus manos mientras juega. En las imágenes, la señora Mónica no puede contener la sorpresa y la emoción al presenciar las reacciones de su hija, a quien le expresa palabras de aliento y fortaleza.

       

      El video ha generado muestras de solidaridad y mensajes de apoyo, convirtiéndose en un testimonio de amor, resiliencia y esperanza en medio de un proceso médico complejo. La familia mantiene la confianza en la recuperación de la menor, mientras continúa recibiendo atención especializada para su rehabilitación.

