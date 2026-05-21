Denuncia catedrática violencia de género

La catedrática María Antonieta Sandoval denunció públicamente presuntos actos de violencia de género, hostigamiento, abuso de poder y violencia institucional al interior de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) Unidad Monclova, señalando que durante años han existido conductas de intimidación y represalias contra quienes deciden alzar la voz.

La docente aseguró que decidió hacer pública la situación porque "el silencio ya no es una opción", y afirmó que muchas personas dentro de la institución han preferido callar por miedo a consecuencias académicas, laborales y personales.

"Comparezco públicamente no sólo por mí, sino también por muchas personas dentro de la facultad que durante años han tenido miedo de hablar por temor a represalias", expresó.

Sandoval relató que el más reciente incidente ocurrió mientras impartía clases en la sala audiovisual, donde —aseguró— personal administrativo les pidió desalojar el espacio de manera "grosera, autoritaria y despectiva", aun cuando sus alumnos se encontraban presentando un examen final.

La docente señaló que el hecho ocurrió frente a estudiantes y consideró que no se trató de un simple malentendido, sino de una forma de intimidación y humillación pública derivada de conflictos previos.

"No es sólo el uso de la sala audiovisual, se trata de la manera en que una persona utiliza su posición administrativa para hacer sentir menos a otra persona frente a sus estudiantes. Eso también es violencia", manifestó.

Asimismo, aseguró que ha soportado durante años situaciones que ninguna mujer, maestra, trabajadora o estudiante debería vivir dentro de una institución educativa, y sostuvo que existen otras personas que también han atravesado situaciones similares, aunque no denuncian por temor a represalias.

La académica indicó que ya existen denuncias interpuestas ante instancias correspondientes, aunque evitó revelar nombres de las personas señaladas por recomendación de su abogado.

Sin embargo, afirmó que se trata de funcionarios con cargos administrativos importantes dentro de la facultad.

"Todo esto empezó por un abuso de violencia de género y el parentesco luego hace la diferencia", declaró.

Sandoval también afirmó que decidió no retirarse de la universidad, pese a encontrarse en la etapa final de su carrera tras 20 años de servicio, debido a que teme que las denuncias queden sin efecto si deja la institución.

"Yo me quería retirar en agosto, pero no lo voy a hacer porque si me retiro prescriben las denuncias y yo no quiero que eso pase", comentó.

Finalmente, reiteró que su principal preocupación son los estudiantes y el respeto que merecen dentro de las aulas.

"Los muchachos merecen respeto y no puedes irnos a sacar de una sala donde ellos están presentando su examen final de la materia", concluyó.