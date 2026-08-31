Avanza el tren Saltillo-Nuevo Laredo: más del 60% de terrenos liberados

El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo avanza en la liberación de terrenos, donde más del 60 % de los predios requeridos para los primeros 15 kilómetros ya han sido negociados.

María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana en Coahuila, informó que el tramo inicial comprende desde Derramadero hasta los límites con Saltillo. En este caso, el Gobierno Federal trabaja en la identificación de propietarios y en las negociaciones para liberar el derecho de vía.

Por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Estatal mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para dar seguimiento al desarrollo del proyecto. "Ya se liberaron más del 60 por ciento de los predios y ya la segunda parte entra a la zona urbana".

El fallo de la licitación ya fue emitido y la obra está a cargo de Carso, empresa responsable de los trabajos del trazo del tren de pasajeros en Coahuila. Aunque el Gobierno del Estado todavía no cuenta con el proyecto ejecutivo completo, la secretaria de Vinculación indicó que el tren correrá de manera paralela al derecho de vía ferroviario existente.

Con el avance en la liberación de terrenos, el proyecto se encamina hacia la zona urbana, donde se contempla una estación en Ramos Arizpe y otra en Saltillo, donde se utilizará la infraestructura existente con una remodelación.

El Gobierno del Estado instaló además una mesa de trabajo en Derramadero para establecer contacto con las familias cuyos predios pudieran resultar afectados por la liberación del derecho de vía. Cepeda reconoció que todavía no se determina cuántas familias o predios con viviendas serán impactados por el proyecto, pero aseguró que la instrucción del gobernador es reducir al mínimo las afectaciones.

El Gobierno de Coahuila también busca que constructoras y proveedores locales participen en la ejecución del tren, por lo que instalaron mesas de trabajo con la CMIC e integraron un catálogo de proveedores coahuilenses, cuyo registro permanece abierto para las empresas interesadas. Mencionó que el Gobierno del Estado mantiene comunicación con la empresa Carso y con la Agencia Ferroviaria para insistir en que se tome en cuenta a las empresas y proveedores de Coahuila.