Sorprende a vecina clausura de anexo

La clausura del anexo "Una Vida Nueva es Posible", ocurrida la noche del jueves en la colonia Santa Bárbara, sorprendió a vecinos que aseguraron no haber detectado molestias o situaciones de riesgo relacionadas con el establecimiento.

María Elena Padilla Sánchez, vecina del sector, relató que se encontró con la presencia de elementos policiacos cuando se realizaba la clausura y aseguró que, desde hacía más de un año, había observado de manera cotidiana las actividades del lugar.

"Me encontré toda la policía aquí que iban a clausurar. Tiene tiempo, más de un año", comentó.

La mujer señaló que durante los días de visita observaba a familiares acudir al sitio y que, de acuerdo con lo que podía apreciar desde su domicilio y al pasar por el lugar, el funcionamiento del anexo transcurría con normalidad.

Dijo que los internos realizaban actividades recreativas, como jugar futbol en el patio, y aseguró que nunca escuchó gritos relacionados con golpes ni tuvo conocimiento de que algún interno se hubiera escapado.

"Peligro o molestia para vecinos, no. Eran muy atentos, cordiales", afirmó.

Padilla Sánchez señaló que pasaba con frecuencia frente al inmueble y que la situación observada la noche del jueves le causó sorpresa.

"Yo veía todo muy bien, todo se veía muy bien", expresó.

La vecina agregó que tampoco había escuchado situaciones que implicaran la llegada de ambulancias para atender a personas dentro del establecimiento.

"Yo nunca escuché", reiteró.

Explicó que vive sola y permanece buena parte del día en su domicilio, por lo que la movilización registrada la noche del jueves llamó especialmente su atención.

La vecina identificó a otra residente, quien vive frente al anexo, como una persona que podría tener mayor conocimiento sobre lo ocurrido en el lugar.

María Elena Padilla Sánchez reiteró que, desde su experiencia como vecina, nunca había percibido una situación que representara peligro o molestia para quienes viven en el sector.