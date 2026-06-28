Policía Violeta destaca importancia de denuncias formales por acoso

Aunque en redes sociales han aumentado las denuncias anónimas por presunto acoso sexual contra conductores de la plataforma InDriver, las autoridades advirtieron que es indispensable presentar una denuncia formal para iniciar las investigaciones y proceder conforme a la ley.

María José Ballesteros, directora de la Policía Violeta, informó que con frecuencia las afectadas hacen públicas sus experiencias en redes sociales, pero no acuden a las instancias correspondientes para interponer una denuncia. "Siempre les hemos dicho, sobre todo a las señoritas que están teniendo este tipo de acoso, que es importante hacerlo de manera formal con una denuncia. ¿Cómo podemos actuar nosotros si no hacen la formalidad como debe de ser?", señaló.

La funcionaria explicó que las víctimas pueden acudir al Centro de Empoderamiento de las Mujeres, a la Fiscalía o directamente a Seguridad Pública para recibir atención y dar seguimiento a su caso.

Ballesteros indicó que la Policía Violeta sí cuenta con expedientes relacionados con casos de acoso. Incluso, dijo, algunas usuarias cuentan con medidas de restricción debido al seguimiento e incumplimiento por parte de sus agresores. "Es muy importante la denuncia para poder nosotros actuar", enfatizó.

Cuestionada sobre si un caso de presunto acoso cometido por un operador de transporte por aplicación puede proceder cuando inicialmente solo fue difundido en redes sociales, respondió que sí, siempre y cuando la víctima presente la denuncia correspondiente. "La invitación es acercarse al Centro de Empoderamiento e interponer su denuncia; ahí le darán la ruta correspondiente", concluyó.