Hugo Lozano informa sobre clases a distancia en Coahuila por altas temperaturas

SALTILLO, COAH.- Menos del 10 por ciento de los planteles de educación básica en Coahuila ha solicitado autorización para impartir clases a distancia como medida temporal ante las altas temperaturas registradas en distintas regiones del estado, informó el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano.

El funcionario precisó que la entidad cuenta con aproximadamente 3 mil 500 escuelas y que solo una proporción reducida ha recurrido a esta modalidad, principalmente en municipios de las regiones Centro y Norte, donde las condiciones climáticas han sido más intensas.

Explicó que las solicitudes para trabajar a distancia no obedecen exclusivamente al calor. En diversos casos, la medida responde también a obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura escolar, entre ellas la construcción de techumbres y la instalación de equipamiento que requiere adecuaciones en las redes eléctricas de los planteles.

Añadió que, mientras se desarrollan estos trabajos, algunas escuelas mantienen jornadas presenciales reducidas y complementan las actividades académicas desde casa para garantizar la continuidad del proceso educativo. "En ocasiones el proceso tarda porque hay que hacer modificaciones en el cableado y es cuando solicitan el permiso para trabajar a distancia", explicó.

Lozano señaló que cada solicitud es analizada de manera individual para determinar la viabilidad de la modalidad temporal y asegurar que los estudiantes continúen con sus actividades sin afectar el aprendizaje.

Asimismo, destacó que numerosos planteles impulsan proyectos de fortalecimiento de infraestructura con recursos aportados por las sociedades de madres y padres de familia, además del respaldo de los gobiernos municipales. Estas acciones incluyen la construcción de techumbres, mejoras en las instalaciones eléctricas y otras adecuaciones encaminadas a ofrecer espacios más seguros y funcionales para la comunidad escolar, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.

Finalmente, indicó que estas obras avanzan en distintas regiones de Coahuila y forman parte de una estrategia permanente para mejorar las condiciones de los centros educativos.