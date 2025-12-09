Coahuila logra 154 adopciones en esta administración estatal

SALTILLO, COAHUILA.- La Presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas, indicó que, tras la más reciente sesión del Consejo Técnico de Evaluación de Adopciones, se autorizó la entrega en adopción de 12 niñas y niños, mientras que otros menores iniciaron sus procesos de visitas y adaptación con posibles familias adoptivas, siguiendo estrictos protocolos para garantizar su bienestar.

Salinas explicó que además existen entre 10 y 12 casos adicionales que están próximos a concretarse, lo que representa un avance significativo en la restitución del derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un hogar. Destacó que en este consejo se logró la adopción de menores de mayor edad, incluidos aquellos que suelen enfrentar más dificultades para integrarse a una familia: "Incluso una niña de 13 años encontró un hogar", celebró.

Durante los últimos dos años, Coahuila ha logrado 154 adopciones, cifra impulsada por la figura legal del certificado de abandono, que permite agilizar los procesos para menores que no cuentan con red de apoyo o familiares que los reclamen. "Son niñas y niños mayores de ocho años, algunos incluso adolescentes, que en estas fechas recibirán el mejor regalo: una familia", señaló Salinas.

Explicó que varios de ellos pasarán la Navidad junto a sus nuevos padres, mientras que otros comenzarán el protocolo de visitas dentro de los Centros de Atención Social, seguidas de convivencias externas. Si estas etapas resultan satisfactorias, continuarán hacia la adopción formal. "Acaba de sesionar el consejo y hoy mismo tenemos programadas nuevas entregas a familias adoptivas. Estamos muy contentos, porque lo más importante es que estos niños y niñas puedan crecer en un entorno familiar", expresó.

Actualmente, el DIF Coahuila mantiene alrededor de 54 familias en lista de espera. La mayoría de quienes han recibido a un menor son originarias del estado, aunque también participan solicitantes de otras entidades. Salinas reafirmó que la institución seguirá trabajando para garantizar que cada niña y niño cuente con la oportunidad de integrarse a un hogar seguro, amoroso y definitivo.