Mario Alberto Zavala gana automóvil en el Gran Sorteo de CANACO en Monclova

Una vez más la suerte le volvió a sonreír a Mario Alberto Zavala Pérez, quien se convirtió en el ganador del automóvil del Gran Sorteo del Comercio de la CANACO 2025, premio que recibió en compañía de su esposa Reina Valdez, en medio de muestras de emoción y agradecimiento.

Aunque aseguró que no tenía grandes expectativas de resultar ganador, decidió participar como en otras ocasiones, depositando los boletos de las compras que hacía continuamente en una carnicería.

Con 39 años de edad, Mario Alberto, quien labora en SIMAS Monclova, mencionó que no tenía grandes expectativas de ganar, ya que aunque en otras ocasiones ha resultado ganador en rifas, no con premios de esta índole. "Pues no tenía esperanzas, pero se hicieron compras y salió, metimos como unos 20 boletos y pues uno de esos pegó".

El ganador, vecino de la colonia Emiliano Zapata, se mostró contento con este resultado, en donde dijo que no lo podía creer, recibió la noticia al llegar a su casa después de una larga jornada de trabajo y estaba comiendo. "Yo estaba comiendo, acababa de llegar de mi trabajo y me hablaron; no contesté porque estaba ocupado, luego me volvieron a marcar y ya me confirmaron".

Por su parte, su esposa Reina Valdez compartió la felicidad que sintieron al conocer dicha noticia, en donde dijo que siempre estuvo pendiente del sorteo, "echándole la bendición", al recordar que llevan varios años participando en el sorteo de la CANACO. La pareja coincidió en que el aviso los tomó completamente por sorpresa. "Estamos muy felices, muy contentos, no nos esperábamos esto".

Finalmente, el ganador agradeció a la Cámara de Comercio por realizar este tipo de sorteos, con el que además de fomentar el consumo, permiten que historias como la suya se hagan realidad.