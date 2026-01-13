Coria Rohell advierte sobre riesgos del registro de líneas telefónicas

Tras la nueva disposición del Gobierno Federal para el registro de las líneas telefónicas, el presidente de Coparmex señaló que no existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la información personal de la ciudadanía, por lo que la medida debe aplazarse hasta contar con mecanismos confiables de protección de datos.

Mario Coria Rohell señaló que el tema es relevante y existe coincidencia en la necesidad de combatir delitos como la extorsión y las llamadas telefónicas no deseadas; sin embargo, advirtió que el principal riesgo radica en la vulnerabilidad de información que se pretende concentrar. "Mi opinión es que es muy pronto; yo creo que va a haber una prórroga, porque ya hay un tema de filtración de seguridad por parte de las compañías telefónicas y es un tema bastante importante".

Mencionó que actualmente no hay una protección efectiva de los números ni de los datos personales. Coria Rohell señaló que el sector empresarial está a favor de un mayor control y seguridad en el uso de las líneas telefónicas, siempre y cuando se garantice que dicho control sea real y efectivo. "Si una línea no está registrada como debe ser, que realmente se cancele, y a ver si así se puede combatir un poco más el tema de las extorsiones".

Sin embargo, dijo en que hoy en día existe una evidente filtración de números telefónicos, reflejada en las constantes llamadas de supuestos bancos u ofertas comerciales, con lo que se demuestra que no hay una protección real de los datos. "Es necesario el que Gobierno Federal primero garantice la seguridad de esa información, como debe hacerlo con los datos que ya tiene del INE, la CURP y ahora con el control de las líneas telefónicas".

Finalmente, cuestionó la viabilidad operativa del sistema, al recordar que actualmente existen proveedores internacionales que permiten contratar líneas mexicanas desde otros países, lo que complica su regulación. "Mientras que no existan las condiciones reales para tener un control efectivo de las telecomunicaciones, lo demás es una simulación, porque quienes se registran son los ciudadanos comunes, y quienes hacen mal uso de las líneas no lo van a hacer", indicó.