Inversión en Monclova: Mario Coria destaca la seguridad estatal

La seguridad de Coahuila se ha convertido en un factor de confianza para los inversionistas, indicó el presidente de Coparmex Monclova, quien destacó la coordinación que existe entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la rapidez con que se atienden los delitos de alto impacto.

Tras los recientes hechos, Mario Coria Rohell consideró que los niveles de seguridad que se mantienen en el estado son "envidiables", en comparación a lo que se vive en otros estados del país, donde las investigaciones pueden tardar años en avanzar.

Como ejemplo, destacó la actuación de la Fiscalía del Estado en el caso del multihomicidio ocurrido recientemente en Saltillo, al señalar que la rapidez de la reacción permitió ubicar y detener al presunto responsable antes de que cruzara hacia Estados Unidos.

Asimismo, se mencionó el caso del feminicidio de Monclova, en donde la coordinación que existe con autoridades de Estados Unidos logró la detención del presunto responsable en cuestión de horas.

Coria Rohell señaló que la seguridad también representa un factor determinante para las empresas que evalúan invertir en una región, debido al impacto que los delitos tienen en sus operaciones y finanzas.

Reconoció la coordinación que existe entre Federación, Estado y los municipios, y afirmó que el llamado modelo de seguridad Coahuila se ha perfeccionado con mayor equipamiento y mecanismos de respuesta.

También destacó la comunicación entre la iniciativa privada y el fiscal general del Estado, Federico Fernández, mediante reuniones y grupos de WhatsApp en los que los empresarios reportan sospechas de robo, delitos y otras situaciones de riesgo.

De acuerdo con Coria Rohell, estos canales permiten activar de inmediato los mecanismos de seguridad ante los reportes de la comunidad empresarial.

No obstante, advirtió que Coahuila no debe bajar la guardia y planteó mantener la inversión en seguridad, para mantener estos indicadores.