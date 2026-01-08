Mario Coria respalda proceso de venta de AHMSA en Monclova

El presidente de Coparmex Monclova, consideró acertado que el proceso de venta de Altos Hornos de México se lleve a cabo sin prisas y con el tiempo necesario, a fin de garantizar certeza jurídica y evitar futuras impugnaciones que puedan retrasar aún más la solución al conflicto.

Mario Coria Rohell, señaló que desde el sector patronal se insiste en que el procedimiento se realice de manera ordenada y cumpliendo con los lineamientos para evitar problemas en el futuro.

Recordó que cuando se pidió el cambio de Síndico se dijo que esta no era la mejor decisión debido a que ya se tenía un avance importante en el proceso y que esto únicamente retrasaría la venta.

"Lo que hemos pedido es que el desenlace de AHMSA tenga certeza jurídica, porque si hay cabos sueltos o cosas que no se estipulan bien, pueden venir impugnaciones y eso retrasará mucho más el proceso, por lo que es bueno que se esté haciendo bien y tomando en cuenta todo para evitar problemas en el futuro".

Mencionó que contrario a lo que se pueda considerar, los derechos de los trabajadores y ex trabajadores están siendo considerados en el proceso, cuidando que ninguno quede fuera de los listados correspondientes.

"Los trabajadores deberían tener la tranquilidad de que se les está tomando en cuenta y que se están revisando sus derechos, para que no falte nadie en la lista".

Recordó que AHMSA lleva más de tres años sin operar y con problemas que se arrastran desde hace más de cinco años, por lo que consideró razonable que el proceso se extienda algunos días más, siempre y cuando se llegue a una solución definitiva.

"Treinta días más que se retrase, pero que se haga bien y que no se vuelva a alargar, creo que vamos por buen camino. Ojalá que en marzo ya haya buenas noticias".

El presidente de Coparmex Monclova señaló que es favorable que existan interesados en la compra de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), lo cual calificó como positivo ante la complejidad que representa adquirir una empresa de este tamaño.

Indicó que una vez que se defina la subasta y exista un ganador, se detonará la reactivación económica en la región, con recorridos, trabajos de rehabilitación y movimiento económico, aunque la producción podría reanudarse hasta el próximo año.