Mario Galindo señala estabilidad laboral en la región Centro

Actualmente se registra una rotación laboral de menos del 1 por ciento en las empresas de la región Centro, un nivel histórico que refleja que los trabajadores están priorizando la conservación de su empleo ante la incertidumbre económica y la dificultad para encontrar nuevas oportunidades laborales.

Mario Dante Galindo, representante de la CTM en Frontera, señaló que en la actualidad se muestran los niveles más bajos de rotación, por debajo del uno por ciento, que representa el nivel más bajo en la región. Mencionó que antes del 2022, el índice de rotación se ubicaba entre 6 y 7 por ciento; sin embargo, actualmente es mínimo.

El representante sindical atribuyó este comportamiento al contexto económico que existe en la actualidad en las empresas por la incertidumbre generada por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que han llevado a los trabajadores a valorar más la estabilidad laboral. "Hoy más que nunca hombres y mujeres se dan cuenta del valor que significa tener un empleo con buenos salarios y buenas prestaciones, por lo que están cuidando el empleo, están cuidando la oportunidad laboral y esto no es producto de la casualidad, sino del entorno que estamos viviendo".

Señaló que además de la baja rotación, el índice de ausentismo también se mantiene al mínimo, lo que refleja mayor compromiso de los trabajadores con sus centros de trabajo y el interés por preservar su fuente de ingresos. Destacó que este escenario beneficia tanto a las empresas como a los trabajadores, ya que permite mayor estabilidad en las plantas productivas, reduce la necesidad de reemplazar personal y fortalece la permanencia de empleos con salarios y prestaciones competitivos. El líder cetemista indicó que la prioridad de los trabajadores es conservar su empleo mientras persista el actual entorno económico y la incertidumbre en el sector industrial.