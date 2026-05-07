Mario de la Fuente denuncia abusos en centro de rehabilitación: Monclova

Con rabia, impotencia y entre reclamos contra las autoridades, Mario de la Fuente Reyes, padre de uno de los internos detenidos por la muerte de un joven en un centro de rehabilitación de Monclova, lanzó fuertes acusaciones contra el pastor del anexo, Valentín, a quien señaló directamente de encubrir agresiones y abandonar a quienes hoy enfrentan el proceso penal.

"Ese hombre tenía gente ahí que golpeaba a los que ingresaban", denunció durante una entrevista, donde afirmó que su hijo, Mario Alberto, no trabajaba en el lugar, sino que apenas tenía entre 15 y 20 días internado buscando rehabilitarse de las adicciones.

Visiblemente alterado, el hombre arremetió contra el líder del anexo y aseguró que los detenidos están siendo utilizados para proteger al verdadero responsable. "¿Cuál pastor, hombre? No, es más que el hijo de Satanás ese vato", expresó. "Tienen que meter a alguien para que se quiera callar el problema... y el pastor se lava las manos realmente".

Durante sus declaraciones, Mario de la Fuente afirmó que dentro del centro existían castigos físicos y violencia contra internos considerados problemáticos o agresivos. "Casas de rehabilitación que en vez de alivianar al joven, lo desgracian... de golpear, de tenerlos ahí reprimiéndolos y todo", señaló.

El padre del detenido también explotó contra la presunta protección que, dijo, reciben personas con dinero. "Siempre el pinch... dinero arregla todo... si yo tengo dinero, yo mato y voy a salir libre; yo golpeo y voy a salir libre", reclamó.

Aseguró además que mientras los internos enfrentan las consecuencias legales, el responsable principal continúa prófugo. "Ahorita el viejo con sus billetotes sabrá en dónde ching.... andará", dijo con evidente enojo.

Entre lágrimas e impotencia, insistió en que su hijo y los otros detenidos son inocentes. "Están culpando a gente que es inocente... el pastor es el responsable y él es el que tiene que presentarse", concluyó.

El caso ha generado indignación en Monclova y reabrió el debate sobre las condiciones y presuntos abusos dentro de algunos centros de rehabilitación en la región centro de Coahuila.