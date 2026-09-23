Mario Garza exige soluciones para trabajadores de AHMSA en Monclova

"Que dejen de engañar y utilizar a los trabajadores de Altos Hornos de México con fines políticos y electorales, y en lugar de promesas se concreten soluciones para garantizar el pago de sus adeudos", demandó Mario Garza Pérez, coordinador del Frente Cardenista en Monclova.

A tres días de la subasta de Altos Hornos de México, dijo que ya es necesaria una solución al conflicto que ha afectado durante años no solo a miles de trabajadores sino a toda una región.

"Ya es necesario una solución, hemos padecido esta crisis, ya son muchos años los que hemos estado así, plazos van, plazos vienen, empresarios van, empresarios vienen y no hay ninguna solución".

Externó que los trabajadores han permanecido durante años a la espera de una respuesta mientras políticos y dirigentes realizan pronunciamientos y movilizaciones que no han resuelto sus demandas.

Ante esto, señaló que ya es necesario que dejen de engañar a los trabajadores y que se dé una solución al conflicto, y consideró que la prioridad debe ser que la venta de AHMSA se concrete y los trabajadores tengan certeza de sus pagos.

Cuestionó que políticos aparezcan junto a los trabajadores durante las movilizaciones, particularmente en periodos electorales, con promesas de apoyo que no se traducen en soluciones concretas.

Mencionó que la presentación de iniciativas legislativas para dar apoyos a los trabajadores no representa una solución inmediata, ya que lo que se requiere es resolver jurídicamente el proceso de venta de AHMSA.

Esto luego del anuncio de Ricardo Mejía Berdeja, quien informó en sus redes sociales que impulsaría una iniciativa para solicitar 250 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para apoyar a los obreros afectados por la crisis de AHMSA, esto a casi 4 años de la crisis que enfrentan.

El representante del Frente Cardenista señaló que aquí se requiere una solución de fondo y la única que puede intervenir es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que deben tomar acciones.