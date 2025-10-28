Inauguración del Festival Ánimas del Desierto 2025 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal invitó a las y los saltillenses y visitantes a disfrutar de las actividades que se tienen programadas para este miércoles 29 de octubre dentro del Festival Ánimas del Desierto 2025.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, informó que a las 10:00 de la mañana se llevará a cabo el taller de diseño de portarretratos para recordar a los difuntos "Nuestras memorias más queridas" en la Escuela Primaria Vito Alessio Robles.

A las 19:00 horas en el Museo Rubén Herrera se inaugurará la exposición fotográfica "Santuario de Almas" y el "Altar de Muertos Interactivo" con la participación de alumnos del ICN.

"La muerte fecunda", un diálogo sobre la muerte desde la filosofía y la poesía, se llevará a cabo a las 20:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, a cargo de Alan Argüello y Eduardo Ribé.

El "Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios" arrancará con la película "Macario" en el Panteón Santiago en punto de las 20:30 horas, por parte de Arteaga Grindhouse, bajo la coordinación de José Luis Elizalde.

Asimismo, continúa vigente el "Festival Paso de la Mariposa Monarca" a cargo de RUMA Arte y Comunidad, con intervenciones en el callejón Santos Rojos, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.

También se mantiene la exposición de las "Calaveras Saraperas" en los centros comunitarios de las colonias Omega, Pueblo Insurgente, La Herradura, Morelos, Misión Cerritos y Panteones; y "Sonríe con la Catrina" en los centros comunitarios de Loma Linda, Lomas del Refugio y Valle de San Antonio.

Leticia Rodarte mencionó que la cartelera completa se encuentra disponible en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura.