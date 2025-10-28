Inaugurado el Pozo Carneros III en Saltillo para mejorar el abastecimiento de agua

SALTILLO, COAHUILA.- En un hecho histórico para Saltillo, el alcalde Javier Díaz González inauguró el "Pozo Carneros III", el cual aporta 100 litros por segundo, con lo que se avanza en la meta de incrementar este año al menos el 10 por ciento el caudal total que se distribuye en la red de agua potable de la ciudad.

El pozo fue activado desde el Centro de Control Operativo que se ubica en las oficinas centrales de Agsal, ubicado a poco más de 40 kilómetros de distancia, con lo que se demuestra el monitoreo y manejo que se tiene gracias al uso de la tecnología con la que se cuenta.

Se informó que este pozo beneficiará de manera directa a 120 mil personas del centro y del poniente de la ciudad, aunque también permitirá una mejor redistribución a otros sectores.

Díaz González recordó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la meta para finales de este año es incrementar 258 litros por segundo el caudal que se distribuye en la ciudad, y con el Pozo Carneros III se tiene un importante avance.

"En esta administración municipal implementamos acciones que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las y los saltillenses; nuestro compromiso y responsabilidad como gobierno es garantizar el abasto de agua y para eso tenemos un gran sistema", apuntó el alcalde Javier Díaz.

Recordó que en las últimas semanas se incorporaron a la red los pozos: Balcones, La Herradura, así como El Paraíso 2 y 3, todo como parte de la fase 2 del Plan Antisequía de Agsal.

El gerente general de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, resaltó que en este pozo se hizo una inversión de 70 millones de pesos, que incluyó una perforación a 500 metros de profundidad, el equipamiento, tender una línea subterránea de interconexión de 1.2 kilómetros, la construcción de una caseta de potencia, entre otras cosas.

"Todo esto que estamos haciendo es por la gente de Saltillo, para que el servicio que les brindamos sea cada vez mejor y de mayor calidad, por lo que agradecemos el apoyo del alcalde Javier Díaz González", declaró el gerente general de Agsal.

En representación de las y los beneficiarios con este pozo, la señora Mary Díaz agradeció al alcalde Javier Díaz González por este tipo de proyectos en el que realmente se ven atendidos.

"Este pozo representa un paso significativo en el abasto del agua con lo que se beneficia nuestra calidad de vida; vemos que el trabajo constante se refleja en este tipo de acciones concretas", comentó la beneficiaria.

En el evento también estuvo el presidente del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, Ernesto López de Nigris; demás integrantes del consejo; el CEO de Veolia México, Arnaud Penverne; el regidor presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, Hugo Alberto Rábago Mar; así como funcionarios municipales y personal de Agsal.