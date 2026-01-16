Cobradoras de Financiera Relámpago hostigan a Marisa Castañeda en su hogar

Clientes de la Financiera Relámpago han denunciado presuntas prácticas de acoso e intimidación por parte de personal de cobranza, quienes —según los testimonios— merodean los domicilios de las deudoras, se plantan afuera de las viviendas y lanzan agresiones verbales, además de amenazas con ingresar a los hogares para exigir el pago de los adeudos.

Uno de los casos que se suma a esta situación es el de una familia de la colonia Hipódromo. Marisa Castañeda relató que ha sido víctima de constantes hostigamientos por parte de cobradoras de dicha financiera, quienes han acudido en repetidas ocasiones tanto a su domicilio como a su negocio ubicado en el centro de la ciudad.

La afectada aclaró que no se niega a pagar el préstamo, sin embargo, explicó que en ocasiones la situación económica se complica, lo que orilla a las personas a recurrir a un préstamo para cubrir otro, derivado de la fuerte presión que ejercen las financieras. "No es que no quieras pagar, a veces la situación se pone difícil, desgraciadamente caes de un préstamo a otro por la necesidad", expresó.

De acuerdo con su testimonio, las cobradoras han llegado a los gritos y a las agresiones verbales, utilizando insultos como "sin vergüenza", "ratera" y amenazas de que le quitarán todo, elevando la voz de manera intimidante. Señaló que incluso le han dicho que "a como dé lugar" le van a sacar el dinero, asegurando que ingresarán a su vivienda.

Marisa Castañeda explicó que el préstamo otorgado fue de 3 mil pesos, con pagos de 600 pesos semanales, y que las visitas de las cobradoras han sido constantes, hasta en tres ocasiones por día a su casa y de manera reiterada a su local comercial. Indicó que son entre dos y tres cobradoras las que acuden, siendo una de ellas particularmente agresiva.

Añadió que ha intentado interponer denuncias ante diversas instancias, sin embargo, le han señalado que el caso solo puede proceder hasta que exista un juicio en lo mercantil. Ante esta situación, la afectada reiteró que su intención es llegar a un acuerdo de pago sin necesidad de agresiones ni insultos. "Yo solo quiero llegar a un acuerdo, creo que podemos hacerlo sin violencia", concluyó.