PRONNIF investiga vulneración de derechos en Secundaria General Número 2: Coahuila

La PRONNIF advirtió que el caso registrado en la Secundaria General Número 2 'Emiliano Zapata', podría constituir una vulneración a los derechos del menor, por lo que ya se inició una investigación en coordinación con la Secretaría de Educación.

La subprocuradora Martha Herrera señaló que tras analizar el video difundido, se identifica una conducta inadecuada por parte de la maestra, al considerar que el trato exhibido encaja en las clasificaciones de vulneración. 'Tuvimos la oportunidad de ver el video y sí hay una conducta por parte de la docente que no es correcta, el trato humillante entra en la clasificación de vulneraciones, cuando hay un trato de ese tipo hacia un niño, niña o adolescente'.

Tras esta situación, la procuraduría solicitará a la escuela información sobre el protocolo aplicado y las acciones implementadas al interior del plantel, tanto de manera preventiva como correctiva. 'Estaremos solicitando a la secundaria qué acciones tomaron al interior, porque queremos pensar que ya están actuando al respecto, o se están tomando acciones, y que se nos brinde la información'.

La funcionaria señaló que por el momento desconocen la identidad del alumno, por lo que solicitarán la información, el nombre, nombre de los padres, con quienes se trabajará para atender esta situación. Externó que como institución se hará una evaluación de la situación que se presentó, para conocer qué fue lo que causó esta situación, qué acciones está tomando la secundaria tanto preventivas como correctivas con la docente.

Asimismo indicó que de comprobarse alguna vulneración se emitirá una recomendación a la Secretaría de Educación para que se tomen acciones y se corrija esta situación que afecta a los menores.